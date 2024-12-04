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Doha'da 7. Uluslararası İslami Finans Konferansı Başladı

Doha'da 7. Uluslararası İslami Finans Konferansı Başladı
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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 7. Uluslararası İslami Finans Konferansı, İslami finansın sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarındaki katkılarını ele alıyor. Konferans, ekonomi alanındaki dikkat çekici konuları tartışmak için uluslararası akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 7. Uluslararası İslami Finans Konferansı (ICIF), başladı.

Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) İslam Araştırmaları Bölümü ve Katar Finans Merkezi'nin iş birliğiyle Doha'daki Education City'deki Minaretein Auditorium'da düzenlenen konferansta İslami finansın sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi alanlardaki katkıları konuşuldu.

"İslami Finansın Köklü Bir Geleceğine Doğru" temasıyla düzenlenen konferansa Hamad Bin Halife Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümü Dekanı Recep Şentürk, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Marmara Üniversitesi İslami Sigortacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynelabidin Hayat ile dünyanın dört bir yanından akademisyenler, ekonomistler ve sektör temsilcileri katıldı.

İslami finansın ekonomik kalkınmaya etkisini ele alan konferansta ilk gün, Katar'daki İslami finans uygulamaları ele alınırken yoksullukla mücadelede zekat, vakıf ve mikro finans gibi geleneksel dayanışma araçlarının modern uygulamalardaki rolü tartışıldı.

Konferansın ikinci gününde ise, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartları ile karbon azaltma çabalarının İslami finans ile nasıl desteklenebileceği tartışılacak.

İslami finansın ilkelerini modern finans uygulamalarıyla birleştirmeyi hedefleyen ve etik, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir finansal sistemin temellerini oluşturmayı amaçlayan konferans yarın yapılacak sonuç değerlendirme oturumu ile sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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