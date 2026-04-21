Haberler

Diyarbakır merkezli 41 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 111 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla 111 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 35 milyar TL'yi aştığı belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli, aralarında Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre toplam işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 190 banka ve kripto para hesabı ile şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin TL değerinde 9 otomobil ve motosiklet ile 2 arsaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

