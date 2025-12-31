Otomobiliyle, üniversitenin basketbol sahasında kar üzerinde drift attı

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) basketbol sahasında, bir sürücünün karla kaplı zeminde drift attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun basketbol sahasında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobiliyle üniversite yerleşkesindeki basketbol sahasına girerek kar üzerinde drift attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.