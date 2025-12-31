Haberler

Otomobiliyle, üniversitenin basketbol sahasında kar üzerinde drift attı

Otomobiliyle, üniversitenin basketbol sahasında kar üzerinde drift attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun basketbol sahasında bir sürücü karla kaplı zeminde drift yaptı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) basketbol sahasında, bir sürücünün karla kaplı zeminde drift attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun basketbol sahasında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobiliyle üniversite yerleşkesindeki basketbol sahasına girerek kar üzerinde drift attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi