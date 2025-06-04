Diyarbakır'da Melike Belkıs Kaplıcaları Yenilendi

Diyarbakır'da Melike Belkıs Kaplıcaları Yenilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çermik ilçesindeki Melike Belkıs Kaplıcaları Tesisleri, modernize edilerek hizmet kalitesi artırıldı. Tesisler yıl boyunca hizmet verirken, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Melike Belkıs Kaplıcaları Tesisleri yenilendi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, tesislerin modernize edilerek hizmet kalitesinin artırıldığını belirtti.

Kaplıcaların yıl boyuncu hizmet verdiğini kaydeden Karamehmetoğlu, "Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. 48 derece sıcaklıktaki şifalı sular, romatizma, cilt hastalıkları ve solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.