Diyarbakır'da Melike Belkıs Kaplıcaları Yenilendi
Çermik ilçesindeki Melike Belkıs Kaplıcaları Tesisleri, modernize edilerek hizmet kalitesi artırıldı. Tesisler yıl boyunca hizmet verirken, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Melike Belkıs Kaplıcaları Tesisleri yenilendi.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, tesislerin modernize edilerek hizmet kalitesinin artırıldığını belirtti.
Kaplıcaların yıl boyuncu hizmet verdiğini kaydeden Karamehmetoğlu, "Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. 48 derece sıcaklıktaki şifalı sular, romatizma, cilt hastalıkları ve solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelmektedir." dedi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel