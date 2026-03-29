Diyarbakır'da bir kuyumcunun silahla yaralandığı soygun girişimine ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcunun silahla yaralandığı soygun girişiminde 4 şüpheli yakalandı. Soygun sırasında iş yeri sahibi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcunun silahla yaralandığı soygun girişimine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, önceki gün Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibi Ferhat Çelebi'yi (30) silahla yaraladıktan sonra kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kırsal Üçtepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, soygun girişimi sırasında çarşaf giyen 3 erkek şüpheli ile şüphelilere yardım eden bir kişiyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak isteyen çarşaf giyen 3 şüpheli, kendilerine direnen iş yeri sahibini silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.