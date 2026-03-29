Diyarbakır'da bir kuyumcunun silahla yaralandığı soygun girişimine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcunun silahla yaralandığı soygun girişimine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, önceki gün Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibi Ferhat Çelebi'yi (30) silahla yaraladıktan sonra kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırsal Üçtepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, soygun girişimi sırasında çarşaf giyen 3 erkek şüpheli ile şüphelilere yardım eden bir kişiyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.