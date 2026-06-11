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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara, parfüm ve kozmetik ürünü ele geçirildi, 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 17 bin 514 sigara kağıdı, 5 bin 552 paket kaçak sigara, 2 bin 800 sigara likiti, 1129 paket ısıtılmış tütün mamulü, 1092 oyuncak, 104 parfüm, 102 kozmetik malzeme, 89 termos, 75 elektronik sigara ve 50 puro ele geçirildi, 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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