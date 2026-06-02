Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik eşya, parfüm ve kozmetik ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 14 bin 157 paket kaçak sigara, 5 bin 294 sigara kağıdı, 1773 ayakkabı, 1486 termos, 584 elektronik eşya, 548 parfüm, 250 puro, 100 ısıtılmış tütün mamulü ve 38 kozmetik eşya ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
