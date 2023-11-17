Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen, Rize'de "aile" sempozyumunda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, "Avrupa'dan, Batı'dan gelen her şeyi sorgusuz ve sualsiz alma anlayışı maalesef ailemizi tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, "Avrupa'dan, Batı'dan gelen her şeyi sorgusuz ve sualsiz alma anlayışı maalesef ailemizi tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi." dedi.

İşleyen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Gelecekte Aile Sempozyumu"nun açılış bölümünde, toplumda bir aile probleminin aşikar olduğunu söyledi.

Bu konunun her tarafta konuşulduğunu belirten İşleyen, "Evlenme yaşı yükseliyor. Evlenme oranları ise düşüyor. Boşanma oranları yükseliyor. Elbette karamsar bir tablo çizmemek gerekiyor. Sağlıklı çözüm üretebilmek için sorunu ve problemi sağlıklı teşhis etmek gerekiyor." diye konuştu.

İşleyen, aileyi tehdit eden bir çok unsur olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Batıdan gelen bir dalga var. Fransa'da evlilik dışı doğan çocuk oranı yüzde 60, Danimarka, Estonya ve Bulgaristan'da yüzde 59. Böyle bir vaka var. Avrupa'dan, Batı'dan gelen her şeyi sorgusuz ve sualsiz alma anlayışı maalesef ailemizi tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi. Dizilerle, magazin ve evlilik programları adı altında evlilik dışı birliktelikler artık neredeyse sıradan hale geldi. Koruyucu tedbirler almak gerekiyor."

Vali Vekili Murat Öztürk ise toplumun yapı taşı olan aile anlayışının, kadim kültürden alınan güç ve bu gününün dünyasındaki gelişmeler de göz önüne alınarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

"Değişimi önce kendimizden başlatmalıyız." ifadesini kullanan Öztürk, "Kendi yaşantımızdan başlatmazsak aile bireylerinden, çocuklarımızdan örnek davranışlar göstermesini de bekleyemeyiz. Biz aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı ve mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız." dedi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nebi Gümüş ve Prof. Dr. Göktuğ Dalgılıç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kumaş, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, 19 Kasım'da sona erecek.