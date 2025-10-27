Diyadin Kanyonu'nda '3. Yürüyüş' Etkinliği Gerçekleşti

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda düzenlenen "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü"ne, yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken ilçenin daha fazla bilinmesi amacıyla Ağrı Valiliği koordinesinde Diyadin Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Anadolu'nun Gizli Cennetine Yolculuk" mottosuyla "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü" programı düzenlendi.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki Kudret Köprüsü'nün bulunduğu bölgede bir araya gelen Vali Mustafa Koç, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı ve katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı.

Belirli yerlerde öğrencilerin mini konserleriyle mola veren katılımcılar, yaklaşık 8 kilometrelik zorlu parkurun ardından kanyonun içerisindeki Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Koç, Murat Kanyonu'ndaki yürüyüşün geleneksel hale geldiğini söyledi.

Kanyonun "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak anıldığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Bugün burada bir araya gelmemizin bir diğer anlamı da doğaya olan sorumluluğumuzu hatırlamaktır. Yürüdüğümüz bu yollar, içtiğimiz bu su, soluduğumuz bu hava bize emanettir. Biz bu emanetin bilincinde olmalı, çevremizi korumalı, doğayla uyum içinde bir yaşamı gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Her adımımız, hem sporun hem de çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmalıdır."

Koç, Murat Kanyonu ve çevresinin termal kaynakları, tarihi dokusu, yerel kültürü ve yöre insanının sıcak misafirperverliğiyle çok yönlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu anlattı.

Diyadin'i ve Ağrı'yı doğa turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Koç, "Çünkü biz inanıyoruz ki turizm sadece denizle değil, doğayla, kültürle ve insanla da mümkündür. Bugün burada attığımız her adım, Ağrı'nın turizmde yükselişine, Diyadin'in marka değerinin artmasına, doğa bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunacaktır." diye konuştu.