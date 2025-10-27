Haberler

Diyadin Kanyonu'nda '3. Yürüyüş' Etkinliği Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen '3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü' etkinliği, yüzlerce katılımcının Türk bayraklarıyla yürüyüş yapmasıyla gerçekleşti. Ağrı Valiliği ve diğer kurumlar tarafından organize edilen etkinlik, doğa bilincini ve turizmi teşvik etmeyi hedefliyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda düzenlenen "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü"ne, yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken ilçenin daha fazla bilinmesi amacıyla Ağrı Valiliği koordinesinde Diyadin Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Anadolu'nun Gizli Cennetine Yolculuk" mottosuyla "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü" programı düzenlendi.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki Kudret Köprüsü'nün bulunduğu bölgede bir araya gelen Vali Mustafa Koç, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı ve katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı.

Belirli yerlerde öğrencilerin mini konserleriyle mola veren katılımcılar, yaklaşık 8 kilometrelik zorlu parkurun ardından kanyonun içerisindeki Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Koç, Murat Kanyonu'ndaki yürüyüşün geleneksel hale geldiğini söyledi.

Kanyonun "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak anıldığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Bugün burada bir araya gelmemizin bir diğer anlamı da doğaya olan sorumluluğumuzu hatırlamaktır. Yürüdüğümüz bu yollar, içtiğimiz bu su, soluduğumuz bu hava bize emanettir. Biz bu emanetin bilincinde olmalı, çevremizi korumalı, doğayla uyum içinde bir yaşamı gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Her adımımız, hem sporun hem de çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmalıdır."

Koç, Murat Kanyonu ve çevresinin termal kaynakları, tarihi dokusu, yerel kültürü ve yöre insanının sıcak misafirperverliğiyle çok yönlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu anlattı.

Diyadin'i ve Ağrı'yı doğa turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Koç, "Çünkü biz inanıyoruz ki turizm sadece denizle değil, doğayla, kültürle ve insanla da mümkündür. Bugün burada attığımız her adım, Ağrı'nın turizmde yükselişine, Diyadin'in marka değerinin artmasına, doğa bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.