Disk-Ar: "Gelir Vergisinde Dilim Daralıyor, İşçilerin Vergi Yükü Artıyor"

(ANKARA) - DİSK Araştırmalar Merkezi (DİSK-AR), gelir vergisi tarifesine ilişkin açıklama yaptı. İlk vergi diliminin daraltılmasının işçilerin vergi yükünü artıracağı belirtilen açıklamada, "İşçiler yıl içinde daha çok vergi verecek, net ücretleri hızla düşecek ve yılın ilk bir kaç ayında ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine girecekler" dedi.

DİSK-AR, "Dilim dilim vergi soygunu" başlığıyla gelir vergisi tarifesine ilişkin açıklama yaptı. Yüzde 15'lik ilk gelir vergisi tarife diliminin 190 bin TL olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, bu tutarın 2000 yılında asgari ücretin 22 katına karşılık geldiği, 2026 yılında ise asgari ücretin 5,8 katına kadar gerilediği ifade edildi.

Bu düzenleme nedeniyle işçilerin yıl içinde daha kısa sürede üst vergi dilimlerine gireceğine dikkat çekilen açıklamada, çalışanların net ücretlerinin hızla düşeceği ve yılın ilk aylarında ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine geçmek zorunda kalacağı vurgulandı.

Gelir vergisi tarifesindeki mevcut yapının emek gelirleri üzerindeki vergi yükünü artırdığına dikkat çekilen açıklamada, düzenlemenin işçiler aleyhine sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.