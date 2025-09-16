Dışişleri Bakanı Hakan Fidan OYAK Yönetimi ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Ordu Yardımlaşma Kurumu ( Oyak ) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı ve Genel Müdürü Yalçıntaş ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel