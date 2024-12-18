Dilovası'nda Mesleki Eğitim Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi
Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan Mesleki Eğitim Merkezi, iş temelli uygulamalı eğitimlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Açılış programına Kocaeli Valisi ve diğer yerel yöneticiler katıldı.
Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış programına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Makine İhtisas OSB yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Vali Aktaş, üretim gücüne destek veren mesleki eğitim merkezlerinde iş temelli uygulamalı verilen eğitimlerin, ülke ekonomisinin gelişmesi ve istihdamın artırılmasına katkı sağladığını ifade etti.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Program, merkezin gezilerek incelenmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.