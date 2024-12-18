Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Dilovası'nda Mesleki Eğitim Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi

Dilovası'nda Mesleki Eğitim Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan Mesleki Eğitim Merkezi, iş temelli uygulamalı eğitimlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Açılış programına Kocaeli Valisi ve diğer yerel yöneticiler katıldı.

Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Makine İhtisas OSB yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Aktaş, üretim gücüne destek veren mesleki eğitim merkezlerinde iş temelli uygulamalı verilen eğitimlerin, ülke ekonomisinin gelişmesi ve istihdamın artırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Program, merkezin gezilerek incelenmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
img

Kulisteki görüntüsüne tepki yağdı
img

Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
img

Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı piyasadaki bu oyuncakları toplatma kararı aldı
İşte bakanlığın toplatma kararı aldığı oyuncaklar
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor

Son Dakika Haberleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.