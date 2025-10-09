Dilovası'nda 50 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Dilovası ilçesinde iş yerinde yapılan aramada, 2 milyon 500 bin lira değerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.