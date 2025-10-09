Dilovası'nda 50 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 milyon 500 bin lira değerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Dilovası ilçesinde iş yerinde yapılan aramada, 2 milyon 500 bin lira değerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel