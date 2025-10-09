Haberler

Dilovası'nda 50 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 milyon 500 bin lira değerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Dilovası ilçesinde iş yerinde yapılan aramada, 2 milyon 500 bin lira değerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
