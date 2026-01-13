Haberler

Maltepe'de kökünden kırılan ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Maltepe'de kökünden kırılan ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de yumuşayan zemin nedeniyle kökünden kırılan çam ağacı, kaporta dükkanının önünde park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

MALTEPE'de yumuşayan zemin nedeniyle kökünden kırılan çam ağacı, kaporta dükkanı önünde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cevizli Mahallesi, Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boş arazide bulunan çam ağacı, yumuşayan zemin nedeniyle kökünden kırıldı. Çam ağacı kaporta dükkanının önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.Dükkan sahibi Bedri Akkuş, "Fırtına ağacı yıkmış. Aracımın üzerine gelmiş. Camı çerçevesi kırılmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı