Maltepe'de kökünden kırılan ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

MALTEPE'de yumuşayan zemin nedeniyle kökünden kırılan çam ağacı, kaporta dükkanı önünde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cevizli Mahallesi, Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boş arazide bulunan çam ağacı, yumuşayan zemin nedeniyle kökünden kırıldı. Çam ağacı kaporta dükkanının önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.Dükkan sahibi Bedri Akkuş, "Fırtına ağacı yıkmış. Aracımın üzerine gelmiş. Camı çerçevesi kırılmış" diye konuştu.