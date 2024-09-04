Devlet, küçükbaş hayvancılığa verilen destekleri arttırdı

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, küçükbaş hayvancılığa verilen devlet desteklerinin arttırıldığını söyledi.

Birlik binasında gazetecilere açıklama yapan Akın, 2024 yılı destekleme modelinin değiştirildiğini hatırlatarak, "Eskiden anaç koyun desteği veriliyordu. Bu yıldan itibaren yılda iki defa müracaat şartıyla kuzu ve oğlak desteği olarak değiştirildi. Destekler arttırılarak değiştirildi, burada amaç kesilen ve kayıt dışı olan hayvanların kayıt altına alınması ile kuzu ve oğlak kesiminin önlenmesi. Müracaatlar 2 Eylül itibariyle başladı ve aralık ayına kadar devam edecek." diye konuştu.

Kadın üreticiler ile küçük aile işletmelerine yönelik desteklerinde arttırıldığını bildiren Akın, desteklerin arttırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akın, kuzu ve oğlakları küpeletmeden satan üreticilerin desteklerden faydalanamayacağına dikkati çekti.