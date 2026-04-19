Ali Babacan, Ankara'da Semt Pazarında Vatandaş ve Esnafın Derdini Dinledi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara'daki İlker Semt Pazarı ziyaretinde pazarcılar kiraz ve erik gibi pahalı ürünleri tezgaha koyamadıklarını belirtirken, vatandaşlar "iktidarı değiştirin" çağrısında bulundu.

Babacan, Ankara'da gittiği İlker Semt Pazarı'nda hem vatandaşın hem de pazar esnafının şikayetleriyle karşılaştı. Vatandaşlar fiyatlardan, pazar esnafı ise maliyetlerden şikayetçi olurken, etiketlerde artık ürünlerin yarım kilo fiyatlarının yazılı olduğu görüldü.

Bir pazar esnafı, "30 yaşındayım, ağzımda diş kalmadı, saçlarım dökülüyor" derken, bir diğeri pahalı olan kiraz ve erikleri tezgaha koyamadıklarını söyledi.

Vatandaşlar Babacan'a, "Ne yapıp edip şu iktidarı değiştirin. Bu ülkeye yeni ve taze bir kan gerek. Şu milleti kurtarın artık" dedi. Babacan ise "Siz bize destek verin, düzelecek inşallah; milletin burasına geldi" diye konuştu.

