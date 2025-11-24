+ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Almanya'da Ekonomi Zirvesi'nde - Haberler
Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Almanya'da Ekonomi Zirvesi'nde

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Almanya'nın Köln ve Düsseldorf şehirlerinde bir dizi temaslarda bulunarak öğrenciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Köln Üniversitesi'nde düzenlenen Ekonomi Zirvesi'ne katılan Babacan, ayrıca sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Almanya'da Köln ve Düsseldorf şehirlerinde bir dizi temaslarda bulundu. Babacan, Köln Üniversitesi'nde Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği tarafından düzenlenen Ekonomi Zirvesi'ne katılarak öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Köln ve Düsseldorf'ta üniversiteliler, sivil toplum temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Babacan, hem ekonomi zirvesine katıldı hem de İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Diyanet Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezlerini ziyaret etti. Babacan, temaslarını sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Köln ve Düsseldorf'taydık. Köln Üniversitesi'nde Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği'nin düzenlediği Ekonomi Zirvesi'nde öğrencilerle ve vatandaşlarımızla buluştuk. Köln'de Avrupa'nın en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezini ve Diyanet Türk İslam Birliği (DİTİB)'in Genel Merkezi ile şehrin simge camisini ziyaret ettik. Düsseldorf'ta iş insanlarımızla buluştuk, görüş alışverişlerinde bulunduk. Bizi davet eden herkese sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
