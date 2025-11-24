DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Almanya'da Ekonomi Zirvesi'nde

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Almanya'da Köln ve Düsseldorf şehirlerinde bir dizi temaslarda bulundu. Babacan, Köln Üniversitesi'nde Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği tarafından düzenlenen Ekonomi Zirvesi'ne katılarak öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"Köln ve Düsseldorf'taydık. Köln Üniversitesi'nde Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği'nin düzenlediği Ekonomi Zirvesi'nde öğrencilerle ve vatandaşlarımızla buluştuk. Köln'de Avrupa'nın en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezini ve Diyanet Türk İslam Birliği (DİTİB)'in Genel Merkezi ile şehrin simge camisini ziyaret ettik. Düsseldorf'ta iş insanlarımızla buluştuk, görüş alışverişlerinde bulunduk. Bizi davet eden herkese sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."