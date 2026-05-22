Deva'lı Şahin: "Hukuk Devre Dışı Kalırsa Ekonomi de Devre Keser"

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararı sonrası Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe ilişkin, "Finansal istikrarın ilk şartı hukuki istikrardır. Hukuk devre dışı kalırsa ekonomi de devre keser" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararının ardından Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şahin, CHP kurultayına ilişkin kararın ardından BIST 100 endeksinin günü yüzde 6,05 kayıpla kapattığını, bankacılık endeksindeki düşüşün ise yüzde 8,63'e ulaştığını belirterek, "Daha iki hafta önce rekor kapanış konuşulan piyasada bir yargı kararıyla panik havası oluştu. Bu tablo sıradan bir piyasa hareketi değildir. Bu tablo, hukuk güvenliği zayıfladığında ekonomik güvenin nasıl çöktüğünün fotoğrafıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada asıl meselenin görmezden gelindiğini ifade eden Şahin, "Piyasanın neden sarsıldığı açıkça söylenmedi. Piyasa sermaye tamponu aramıyor, hukuk arıyor" dedi.

Yatırımcının yalnızca faiz oranına, kur seviyesine ya da enflasyon tahminine bakmadığını vurgulayan Şahin, yatırım kararlarında hukuki öngörülebilirliğin de belirleyici olduğunu kaydetti. Şahin, "Bir ülkede mahkeme kararlarının siyasi dengeyi ve ekonomik beklentileri altüst edip etmediğine de bakılır. Bugün devre kesici borsada çalıştı ama hukuk devletinde çalışmadı. Borsada işlemleri birkaç dakikalığına durdurabilirsiniz. Ama hukuki öngörülemezliği durduramazsanız güven kaybını engelleyemezsiniz" diye konuştu.

"LONDRA'DA GÜVEN MESAJI VERİLİRKEN ANKARA'DAN GELEN KARAR PİYASAYI SARSIYOR"

Türkiye'nin yurt dışında rasyonel ekonomi programı anlatmaya çalıştığını ancak içeride siyasi ve hukuki zeminin her kritik anda piyasaların önüne yeni bir risk olarak çıktığını ifade eden Şahin, ekonomik istikrarın söylemlerle değil, kurumların bağımsızlığı ve adalet sisteminin güvenirliğiyle sağlanabileceğini dile getirdi.

Şahin, "Londra'da yatırımcıya güven mesajı verilirken Ankara'dan gelen bir karar borsada devre kesici çalıştırıyorsa burada sorun ekonomi sunumunun eksikliği değil, hukuk devletinin aşınmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan ekonomik dalgalanmanın ileride daha büyük sorunlara yol açabileceği uyarısını yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomiyi sadece faizle, rezervle, komiteyle, teknik açıklamayla yönetemezsiniz. Hukuk, güven ve istikrar sağlanamazsa yatırım alamazsınız. Türkiye'nin ihtiyacı her krizden sonra toplanan komiteler değil, kriz üretmeyen bir hukuk düzenidir. Finansal istikrarın ilk şartı hukuki istikrardır. Hukuk devre dışı kalırsa kalırsa ekonomi de devre keser. Hukuku zedeleyen her kararın faturası sonunda vatandaşa, yatırımcıya, esnafa, emekliye ve bu ülkenin geleceğine kesilmektedir."

Kaynak: ANKA