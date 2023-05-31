Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını Kutladı

KUALA LUMPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi, şu anda baba Xing Xing ve anne Liang Liang'ın yanı sıra kızları Yi Yi ve Sheng Yi'den oluşan dört kişilik dev panda ailesine ev...

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken doğum günü pastasının tadını çıkaran dev panda Sheng Yi, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi, şu anda baba Xing Xing ve anne Liang Liang'ın yanı sıra kızları Yi Yi ve Sheng Yi'den oluşan dört kişilik dev panda ailesine ev sahipliği yapıyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken doğum günü pastasının tadını çıkaran dev panda Sheng Yi, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken doğum günü pastasının tadını çıkaran dev panda Sheng Yi, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken oyun oynayan dev panda Sheng Yi, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken oyun oynayan dev panda Sheng Yi, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)