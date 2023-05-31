Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını Kutladı

Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını Kutladı

Güncel Haberler

KUALA LUMPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi, şu anda baba Xing Xing ve anne Liang Liang'ın yanı sıra kızları Yi Yi ve Sheng Yi'den oluşan dört kişilik dev panda ailesine ev...

Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını KutladıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken doğum günü pastasının tadını çıkaran dev panda Sheng Yi,  31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi, şu anda baba Xing Xing ve anne Liang Liang'ın yanı sıra kızları Yi Yi ve Sheng Yi'den oluşan dört kişilik dev panda ailesine ev sahipliği yapıyor.

Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını KutladıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken doğum günü pastasının tadını çıkaran dev panda Sheng Yi,  31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını KutladıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken doğum günü pastasının tadını çıkaran dev panda Sheng Yi,  31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını KutladıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken oyun oynayan dev panda Sheng Yi,  31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

Dev Panda Sheng Yi, Malezya'daki Koruma Merkezinde İkinci Yaşını KutladıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi'nde 2'nci yaşını kutlarken oyun oynayan dev panda Sheng Yi,  31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi Kuala Lumpur Malezya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title