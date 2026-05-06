Haberler

Depremzedelerin Köy Evlerinden 11 Milyon Değerinde Malzeme Çaldılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de, depremzedeler için inşa edilen köy evlerinden 11 milyon TL değerinde su saati ve inşaat malzemesi çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

1) DEPREMZEDELERİN KÖY EVLERİNDEN 11 MİLYON DEĞERİNDE MALZEME ÇALDILAR

OSMANİYE'de depremzedeler için inşa edilen köy evlerinden 11 milyon TL değerinde su saati ve inşaat malzemesi çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez, Kadirli, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerindeki 11 köyde, 9 Mart-30 Nisan tarihleri arasında, depremzedeler için inşa edilen evlerden kimliği belirsiz şüpheliler tarafından 11 milyon TL değerinde su saati ve inşaat malzemesi çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma yaptı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, adreslerine yönelik operasyonla gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir kısmının hurdacılara satıldığı belirlendi. Bir kısmı da adreslerde ele geçirilip sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini duygulandırdı
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt