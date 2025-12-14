Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın
Çardak ilçesinde filtre üretimi yapan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Denizli'nin Çardak ilçesinde organize sanayi bölgesinde filtre üretimi yapan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında söndürüldü. Depoda büyük çapta hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel