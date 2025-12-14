Haberler

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da partisinin il kongresine katıldı

Güncelleme:
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin gelişimine ve günümüzdeki zorluklara dikkat çekti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da partisinin il kongresine katıldı.

Uysal, bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada, dünyanın bir büyük hızla dönüşüm yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük çabalarla kurulduğunu vurgulayan Uysal, "Bir ateş çemberinin içinden çıkarak kurduğumuz bu büyük Cumhuriyet kademe kademe, sadece kendisi için değil, arkamızda bıraktığımız bütün hicranlı topraklar için bir umut halesi, bir umut adası olma mücadelesini vermiştir." dedi.

Türkiye'de 1950'li yıllarda başlayan tarımda üretimin artması ve 1960'lı yıllarda sanayi devrimi yapılarak bugünün Türkiye'sinin bütün ayak izlerini oluşturacak yatırımların yapıldığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Ama bugün bu büyük ülke maalesef tarımda bile pek çok ürünü ithal etmek mecburiyetinde kalıyor. Bugün yaşadığı meseleleri çok kısa sürede çözebilecek akla da, fikre de, tecrübeye de, birikime de sahiptir. Bugün değişen dünya içerisinde ülkelerin en büyük gücü beşeri sermayesi, insan gücü. Ama ülke ortaya koyduğu politikalarla artık rekabetin milletlerin yarışı olmaktan çıktığı, şehirlerin, üniversitelerin, şirketlerin ve bireylerin rekabetin merkezinde olduğu bir dünyada kendi insanını bu rekabete hazırlayamıyoruz."

