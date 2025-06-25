Demirci'ye Yeni Gençlik Merkezi ve Spor Tesisleri

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Ankara'daki ziyaretinde ilçeye yeni yapılacak olan gençlik merkezi, spor salonu ve halı sahaların protokolünü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ile birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kara, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile ilçeye yeni yapılacak gençlik merkezi, spor salonu ve 10 halı sahanın protokolünü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Kara, hedefledikleri yatırım ve hizmetler üzerine Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçeye 750 kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu yapılacağını aktaran Kara, "Ulaşım yatırımları kapsamında önümüzdeki süreçte Demirci-Selendi kara yolu ihaleye çıkacak ve Kılavuzlar-Demirci arasına da Karayolları Genel Müdürlüğünce sıcak asfalt çalışması yapılacak." ifadelerini kullandı.