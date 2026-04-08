Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Kulübü binicisi Turasan'nın başarısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Spor Kulübü binicisi Defne Turasan, engel atlama yarışlarında iki ayrı kupada derece elde etti.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları gerçekleştirildi.

AYBÜ Spor Kulübü binicisi Defne Turasan, antrenörleri Öğretim Görevlisi Ali Ekber Ün ve Bahar Özsoy eşliğinde katıldığı yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Başarılı sporcuya ödülü, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından verildi.