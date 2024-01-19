Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'ndan Çin'e Övgü

ÇEKİM TARİHİ: 18 Ocak 2024

1. Davos ve Dünya Ekonomik Forumu'ndan çeşitli görüntüler

Çin, zorluklarla dolu bir dünyada küresel ekonomik büyümenin artırılmasında kilit rol oynuyor.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında Xinhua'ya verdiği özel röportajda söz konusu ifadeleri kullandı.

"Küresel ticaret Çin'e fayda sağlarken, Çin de dünyaya fayda sağladı. DTÖ açısından bakıldığında Çin, çok taraflı ticaret sisteminin ve çok taraflılığın her zaman güçlü bir destekçisi oldu. Bunun devam etmesini diliyoruz. Çin'in, DTÖ'nün iklim değişikliği, pandemi gibi bazı küresel kamu sorunlarını çözmesine yardım eden güçlü bir üye olarak kalmaya devam etmesini umuyoruz.

Yeşil ticareti nasıl inşa ederiz? Olası bir pandemi durumunda herkesin bununla başa çıkabilmesi için dayanıklılık inşa etmeyi nasıl başarabiliriz? Adil ticareti ve eşit koşulları nasıl sağlayabiliriz? Çin açıklığın, şeffaflığın ve ticarette eşit koşulları güvence altına almanın bir parçası olmalı.

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak dünyada çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla, Çin'e bir şey olduğunda hakikaten tüm dünyayı etkiliyor. İşte bu nedenle, Çin ekonomisinin iyi performans göstermesi herkesin yararına olacaktır. Bizler de Çin'i bu yüzden bu kadar yakından takip ediyoruz. Çin çok güçlü bir rol oynuyor. Çin ekonomisinin güçlü şekilde geri döndüğünü görmek isteriz, zira bu, küresel ticareti artıracaktır. Küresel büyümeyi artıracaktır. Yani mesele sadece Çin'i değil, dünyanın geri kalanını da ilgilendiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Davos'tan bildiriyor.(XHTV)