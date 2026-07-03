Datça'da iş yerinde başından vurulmuş halde bulunan müteahhit hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan müteahhit Z.B., (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski Datça Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki iş yerinde saat 09.00 sıralarında müteahhit Z.B., çalışanları tarafından başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.B., burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı incelemede tabancası olay yerinde bulanan Z.B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı