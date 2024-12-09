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DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi Hizmete Girdi

DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi Hizmete Girdi
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), deprem sonrası hizmet kalitesini artırmak amacıyla Gaziantep'te Bölge İrtibat Ofisi açtı. Genel Müdür Selva Eren, bu ofisin vatandaşlara hasar süreçlerinde destek olacağını belirtti.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi hizmet vermeye başladı.

Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, AA muhabirine, Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi'nin ilk irtibat ofisleri olduğunu söyledi.

Ofisin bölgeye hayırlı olmasını dileyen Eren, şunları kaydetti:

"İlk bölge irtibat ofislerimizden birincisini Gaziantep'e açıyoruz. Yaklaşık 10 bölge ofisi açacağız. Bölge irtibat ofislerini açmamızdaki sebep deprem sonrasında yaşadığımız tecrübe ve fiziken burada olmanın ne kadar değerli olduğunu göstermek. Depremlerden sonra Gaziantep'te çok iyi hizmet verdik ve konteynerde bu hizmetleri sürdürüyorduk. Vatandaşlarımızın gerek hasar süreçleri gerekse eksperlerimizin bir uğrak noktası olmasını arzu ediyoruz. Gaziantep ve çevre illerin bağlı olduğu bir irtibat ofisi olacak. Kısmet olursa bundan sonraki adımımız Bursa'ya açmak. Arkasından da İzmir'de bir ofis açacağız. Birçok şehir var. Kahramanmaraş, Elazığ ve Erzincan gibi şehirlerimiz buraya bağlı. 8-9 şehrimiz buraya bağlı hizmet alacaklar. İnşallah hiç deprem olmaz ama olursa da hizmeti buradan sunacağız."

Eren daha sonra Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi'nin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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