Darıca'da Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Darıca'da Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali', 9 ülkeden katılımcılarla gerçekleştirildi. Folklor ve halk oyunları gösterimleri ile renklendirilen etkinlikte, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, katılımcılara teşekkür etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi.

Darıca Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 9 ülkeden temsilciler katıldı.

Festivalde, folklor ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, festival kapsamında ilçeye gelen ülke temsilcilerine teşekkür etti.

Festivale, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, siyasi parti temsilcileri, konuk ülkelerden gelen misafirler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
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