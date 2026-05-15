Danimarka'da binlerce kişi "Filistin için koş" maratonunda Gazze'ye destek mesajı gönderiyor

Danimarka'nın Aalborg kentinde başlayan 'Filistin İçin Koş' maratonunda 3 binden fazla katılımcı, Gazze'ye destek için 4 gün boyunca 7 kentten geçecek. Toplanan yardımlar Filistin'e ulaştırılacak.

Danimarka'nın kuzeyindeki Aalborg kentinden başlayan "Filistin İçin Koş" maratonunun katılımcıları, Gazze'ye destek için 4 gün koşacak.

"Filistin İçin Koş 2026" etkinliğinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilere göre 3 binden fazla katılımcı, Filistin'e dayanışma sloganıyla Danimarka'nın 7 kentinden geçecek.

Maraton çerçevesinde toplanan yardımın Filistin'e ulaştırılacağını belirten organizatörler, "Bu yılki vizyonumuz da net. Koşu, sadece bitiş çizgisini geçmekten ibaret değil. Filistin'deki ailelerin geleceğini destekleyen bir dünya için koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aalborg'dan dün hareket eden katılımcılar, maratonu 17 Mayıs'ta tamamlayacak.

Etkinliğin Uluslararası Af Örgütü Danimarka Temsilciliği işbirliğinde düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
