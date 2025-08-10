Dalyan'da Mahsur Kalan 24 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Dalyan'da Mahsur Kalan 24 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
Fethiye ilçesinin Dalyan Deresi mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede mahsur kalan 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 13'ü çocuk olan göçmenler, güvenli şekilde kıyıya tahliye edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Dalyan Deresi mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede mahsur kalan 13'u çocuk, 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güevinlik Komutanlığı'na saat 09.30 sıralarında Dalyan Deresi mevkiinde mahsur kalan kaçak göçmenler olduğu bilgisi geldi. Yardım talebi üzerine ekipler, harekete geçti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-27) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-39), karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktadaki 13'ü çocuk, 24 kaçak göçmeni kurtararak, güvenli şekilde kıyıya tahliyelerini sağladı. Kurtarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
