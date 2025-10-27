Dakka'da Sel Felaketi: Tuğla Fabrikaları Sular Altında

DAKKA, 27 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in başkenti Dakka'da sel suları altında kalan bazı tuğla fabrikaları görülüyor, 25 Ekim 2025.

Şiddetli yağışlar ve nehir seviyelerinin yükselmesiyle Dakka çevresindeki bazı tuğla fabrikaları da dahil olmak üzere alçak bölgeler sular altında kaldı. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)