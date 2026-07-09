D-8 Expo 2026 Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başladı

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütünce ilk kez düzenlenen D-8 Expo 2026 Endonezya'da başladı.

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen D-8 Helal Expo Endonezya 2026, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün resmi olarak açıldı.

Açılış törenine Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Anis Matta, diplomatik misyon temsilcileri, D-8 üye devletlerinden yetkililer ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

"Uluslararası İşbirliği Aracılığıyla D-8 Helal Ekonomisinin Güçlendirilmesi" temasıyla 5 gün sürecek programda bakanlar, üst düzey yetkililer, iş insanları, yatırımcılar ve girişimciler bir araya gelecek.

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, video mesaj yoluyla katıldığı açılış töreninde, Endonezya'nın sürdürülebilir kalkınma, endüstriyel dönüşüm ve bölgesel ekonomik entegrasyonun temel itici gücü olarak helal ekonominin geliştirilmesinde üstlendiği öncü rolü takdir ettiğini belirtti.

Mahmood, Endonezya'nın D-8 Helal Expo'yu her yıl düzenlenen bir etkinlik haline getirme teklifini memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, bu adımın kurumsal mimariyi güçlendireceğini ifade etti.

D-8'in 1,28 milyardan fazla insanı temsil ettiğini ve toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın 5 trilyon doları aştığını aktaran Mahmood, küresel helal ekonominin gıda, tıbbi ilaçlar, kozmetik, sağlık, turizm, lojistik, İslami finans ve dijital ticaret gibi alanlarda hızla geliştiğini ancak Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerin küresel helal değer zincirlerinde hala sınırlı bir paya sahip olduğunu söyledi.

Helal sektörde derin işbirliği üye devletlere katkı sağlar

Mahmood, helal sektöründe daha derin bir işbirliğinin üye devletlerde ekonomik çeşitlendirmeye, gıda güvenliğine, yatırım teşvikine ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Bu kapsamda Mahmood, D-8 Helal Ticaret Koridoru, D-8 Dijital Helal Ticaret Pazarı ve Yatırım Platformu ve araştırma, inovasyon, biyoteknoloji ve gıda teknolojisi gibi alanlarda gelişmiş ortak yatırım gibi girişimler teklifinde bulundu.

5 gün sürecek D-8 Helal Expo kapsamında uluslararası sergiler, iş dünyası için oturumlar, yatırım forumları ve tematik görüşmeler düzenlenecek.