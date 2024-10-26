Cumhuriyet'in 101. Yılı Etkinlikleri: Ilgaz Dağı Tırmanışı

Çankırı'da Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı tırmanışı gerçekleştirildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yürüyüşe katılan sporcular, Ilgaz Dağı zirvesine ulaşarak Türk bayrağı açtı ve Cumhuriyetin 101. yılını kutladı.

Tırmanışa Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü, Bartın BARDOST74 Spor Kulübü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri katıldı.