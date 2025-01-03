Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Doğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" başlıklı fotoğrafını tercih eden Hasan Doğan, "Spor" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi" fotoğrafına oy verdi.

"Çok güzel bir gelenek bu yarışma"

Oylamanın Anadolu Ajansınca 13 yıldır devam ettirildiğini hatırlatan Doğan, "Çok güzel bir gelenek bu yarışma. Öncelikle emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hepimiz yılın sonunda bu yarışmanın başlayacağını tahmin ediyoruz ve biz de olabildiğince seçimlerde bulunuyoruz." dedi.

Doğan, oylamada 140 fotoğrafın yer aldığını anımsatarak, tüm kareleri inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Çalışmaların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Doğan, "Açıkça seçmek hayli zor oldu. Bütün fotoğraflar içerisinde en etkilendiğim fotoğraf, Emin Sansar'ın çektiği fotoğraftı. Nur Suresi'nden ayetikerimeler yazılı, Emevi Camii dış yüzeyine yerleştirilmiş bu levhada, sonunda da Hafız Esed'in isminin bir devrimci tarafından kazındığına şahit oluyoruz. Çok etkileyici, bir dönemin kapandığına nişane olan simgesel fotoğraf olarak görüyorum. Emin Sansar'ı da tebrik ediyorum, çok tarihi, simgesel bir anı ölümsüzleştirmiş." ifadelerini kullandı.

Diğer kategorilerde seçtiği fotoğrafları da değerlendiren Doğan, "Türk savunma sanayimiz bizim göz bebeğimiz. 'Haber' kategorisinde KAAN'ın ilk uçuşunu kaydetmişler. Geçen sene KIZILELMA'yı seçtiğimi hatırlıyorum. Bu sene de ilk uçuşunu farklı açıdan farklı bakışla bize yansıtan Muhammed Selim Korkutata'nın fotoğrafını seçtim. Gerçekten gurur kaynağımız, inşallah seri üretimine de şahit oluruz, dünyaya ihraç edildiği anları da görürüz. O anların da fotoğraflarını seçme imkanımız olur." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İzmir Körfezi'ndeki çevre kirliliğini yansıtan "Derin tehdit" fotoğrafını değerlendiren Hasan Doğan, "İzmir'in içinde bulunduğu felaketi arkadaşımız bizlere yansıtıyor. Tabii gönül isterdi ki daha eğlenceli fotoğraf seçelim ama herhalde el atılması gereken bu fecaate, bu felakete yönelik bir uyarı mahiyetinde Lokman İlhan'ın fotoğrafını tercih ettim." diye konuştu.

Doğan, "Spor" kategorisinde Keskinkılıç tarafından çekilen "Kar topu" fotoğrafıyla ilgili de "Ülkemizin her tarafında çok güzel aktiviteler yapılıyor. Doğanın inanılmaz güzellikleri ülkemizde tecessüm etmiş, Yüce Allah'ın lütfettiği bu toprakların her bir yerinde çok güzel anlar yaşanıyor. Bu da Davraz Kayak Merkezi'nde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası'ndan bir kare. 'Kar topu' isimli fotoğrafıyla Doğukan Keskinkılıç bence bölgenin bu yönünü ilk defa yansıtmış oldu, kendisini tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Karakaya'nın çektiği Ankara Kadın Orkestrası üyelerinin yer aldığı "Müzik geçidi" fotoğrafını seçtiğini söyleyen Hasan Doğan, "Ankara'dan da bir kare olsun istedik. Grup da çok pozitif görüntü yansıtıyor, Atakule ile özdeşleşmiş güzel bir an ve fotoğraf. Esra Hacioğlu Karakaya'yı da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.