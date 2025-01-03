Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında oyunu kullanarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve seçtiği fotoğrafların anlamını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Doğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" başlıklı fotoğrafını tercih eden Hasan Doğan, "Spor" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi" fotoğrafına oy verdi.

"Çok güzel bir gelenek bu yarışma"

Oylamanın Anadolu Ajansınca 13 yıldır devam ettirildiğini hatırlatan Doğan, "Çok güzel bir gelenek bu yarışma. Öncelikle emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hepimiz yılın sonunda bu yarışmanın başlayacağını tahmin ediyoruz ve biz de olabildiğince seçimlerde bulunuyoruz." dedi.

Doğan, oylamada 140 fotoğrafın yer aldığını anımsatarak, tüm kareleri inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Çalışmaların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Doğan, "Açıkça seçmek hayli zor oldu. Bütün fotoğraflar içerisinde en etkilendiğim fotoğraf, Emin Sansar'ın çektiği fotoğraftı. Nur Suresi'nden ayetikerimeler yazılı, Emevi Camii dış yüzeyine yerleştirilmiş bu levhada, sonunda da Hafız Esed'in isminin bir devrimci tarafından kazındığına şahit oluyoruz. Çok etkileyici, bir dönemin kapandığına nişane olan simgesel fotoğraf olarak görüyorum. Emin Sansar'ı da tebrik ediyorum, çok tarihi, simgesel bir anı ölümsüzleştirmiş." ifadelerini kullandı.

Diğer kategorilerde seçtiği fotoğrafları da değerlendiren Doğan, "Türk savunma sanayimiz bizim göz bebeğimiz. 'Haber' kategorisinde KAAN'ın ilk uçuşunu kaydetmişler. Geçen sene KIZILELMA'yı seçtiğimi hatırlıyorum. Bu sene de ilk uçuşunu farklı açıdan farklı bakışla bize yansıtan Muhammed Selim Korkutata'nın fotoğrafını seçtim. Gerçekten gurur kaynağımız, inşallah seri üretimine de şahit oluruz, dünyaya ihraç edildiği anları da görürüz. O anların da fotoğraflarını seçme imkanımız olur." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İzmir Körfezi'ndeki çevre kirliliğini yansıtan "Derin tehdit" fotoğrafını değerlendiren Hasan Doğan, "İzmir'in içinde bulunduğu felaketi arkadaşımız bizlere yansıtıyor. Tabii gönül isterdi ki daha eğlenceli fotoğraf seçelim ama herhalde el atılması gereken bu fecaate, bu felakete yönelik bir uyarı mahiyetinde Lokman İlhan'ın fotoğrafını tercih ettim." diye konuştu.

Doğan, "Spor" kategorisinde Keskinkılıç tarafından çekilen "Kar topu" fotoğrafıyla ilgili de "Ülkemizin her tarafında çok güzel aktiviteler yapılıyor. Doğanın inanılmaz güzellikleri ülkemizde tecessüm etmiş, Yüce Allah'ın lütfettiği bu toprakların her bir yerinde çok güzel anlar yaşanıyor. Bu da Davraz Kayak Merkezi'nde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası'ndan bir kare. 'Kar topu' isimli fotoğrafıyla Doğukan Keskinkılıç bence bölgenin bu yönünü ilk defa yansıtmış oldu, kendisini tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Karakaya'nın çektiği Ankara Kadın Orkestrası üyelerinin yer aldığı "Müzik geçidi" fotoğrafını seçtiğini söyleyen Hasan Doğan, "Ankara'dan da bir kare olsun istedik. Grup da çok pozitif görüntü yansıtıyor, Atakule ile özdeşleşmiş güzel bir an ve fotoğraf. Esra Hacioğlu Karakaya'yı da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
img

İşte siyasi partilerin güncel üye sayıları
img

Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
img

Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif

Son Dakika Haberleri

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma? Uzak Şehir final mi yapıyor 2025? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.