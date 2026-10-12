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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde"

Kaynak: AA
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