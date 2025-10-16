Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini kararlılıkla sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirerek, fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı ve Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu.

2026 yılı Bütçe Kanunu teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını belirten Yılmaz, bütçenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 7 Eylül 2025'te yayımlandığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böylece 2026 yılı bütçe süreci başlamıştır. 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan vizyon doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Program, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini kararlılıkla sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirerek, fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, ekonomi genelinde üretkenliğin artırılmasını, AR-GE ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesini, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş sürecinde teknolojik dönüşümün hızlandırılmasını, beşeri sermayenin güçlendirilmesini, iş gücü piyasasının daha etkin bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, afetlere dirençliliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir büyümenin sağlanması da amaçlarımız arasında yer almaktadır. İlgili paydaşlarla istişare içerisinde ortaya konulan bu hedef ve politikalar, Türkiye'nin küresel ekonomideki rekabet gücünü artırırken, elde edilen refahın toplumun tüm kesimlerine dengeli ve kapsayıcı biçimde yansıtılmasını temin edecektir. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile hazırlanmış olan 2026 yılı bütçesi tüm bu özellikleri ile 'istikrar ve refah' bütçesidir."

"Verimliliği ve rekabetçiliği artırmayı amaçlayan bir bütçe"

Yılmaz, 2026 bütçesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği vizyon ve talimatlar doğrultusunda tüm bakanlıklar, bağlı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlanıp, TBMM'ye sunulmaya hazır hale getirildiğini belirterek, "2026 yılı bütçesi AK Parti hükümetlerimizin 24'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8'inci, Türkiye Yüzyılı'nın ise 3'üncü bütçesidir. Bu kadar uzun süre ve kesintisiz bir şekilde bütçe hazırlama imkanı siyasi istikrarın en temel göstergesidir. Son 23 yılda sağladığımız ekonomik ve sosyal başarılarda bu istikrar en temel faktör olmuştur. Bizlere bu yetkiyi veren aziz milletimize şükran duyuyoruz." dedi.

Türkiye'ye yakın bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlere ve küresel belirsizliklere rağmen 21. yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapma hedeflerine ilişkin çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzla insan odaklı bir anlayışla milletimizin ihtiyaçlarını karşılama kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle ulaştırma, enerji, sağlık ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız yatırımlarla son 23 yılda ülkemizin fiziki altyapısında büyük ilerlemeler sağladık. Bugünün önceliği ise kamu altyapı yatırımlarını daha etkin hale getirmek ve özel sektör yatırımlarını destekleyecek şekilde üretim ve ticaret altyapısını güçlendirmektir. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, kaynak verimliliğini artıran ve çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, yeşil ve dijital dönüşüm politikaları ile üretim süreçlerinde verimliliği ve rekabetçiliği bütüncül olarak artırmayı amaçlayan bir bütçedir."

"Bütçemiz, sosyal refahı artıran yaklaşımla hazırlandı"

"2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, çiftçisiyle, işçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, çalışanı ve emeklisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla ve engellisiyle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları ve talepleri gözetilerek hazırlanmış, her kaleminde ülkemizin ve milletimizin gereksinimleri düşünülmüştür" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçemiz, kamu hizmetlerinin kaliteli, adil ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını esas alarak, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artıran bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir. Maliye politikasını, kamu harcamalarında etkinliği ve verimliliği artırıcı, kamu gelirleri tarafında ise kayıt dışılığı azaltıcı tedbirleri hayata geçirerek, bütçe disiplininden ödün vermeksizin uyguluyoruz."

