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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan sorun fon piyasanın sınırlı bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan sorun fon piyasanın sınırlı bölümünde meydana gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan sorun fon piyasanın sınırlı bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir"

Kaynak: AA
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