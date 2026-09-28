Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan sorun fon piyasanın sınırlı bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan sorun fon piyasanın sınırlı bölümünde meydana gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan sorun fon piyasanın sınırlı bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir"
Kaynak: AA