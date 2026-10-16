Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak tercihten öte mecburiyettir. Yüksek katma değerli üretime geçişi de hızlandırmak zorundayız."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak tercihten öte mecburiyettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak tercihten öte mecburiyettir. Yüksek katma değerli üretime geçişi de hızlandırmak zorundayız."
Kaynak: AA