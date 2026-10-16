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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak tercihten öte mecburiyettir. Yüksek katma değerli üretime geçişi de hızlandırmak zorundayız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak tercihten öte mecburiyettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak tercihten öte mecburiyettir. Yüksek katma değerli üretime geçişi de hızlandırmak zorundayız."

Kaynak: AA
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