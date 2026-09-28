Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titilikle yürütülüyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titilikle yürütülüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titilikle yürütülüyor"
Kaynak: AA