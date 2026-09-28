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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titilikle yürütülüyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titilikle yürütülüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titilikle yürütülüyor"

Kaynak: AA
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