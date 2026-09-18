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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Projemizi israf diye eleştirenler, isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Projemizi israf diye eleştirenler, isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projemizi israf diye eleştirenler, isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız."

Kaynak: AA
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