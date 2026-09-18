Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Projemizi israf diye eleştirenler, isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Projemizi israf diye eleştirenler, isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projemizi israf diye eleştirenler, isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız."
Kaynak: AA