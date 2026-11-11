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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle en az gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin finansmana, teknolojiye ve kapasite geliştirme imkanlarına erişimi kolaylaştırılmalıdır"

Kaynak: AA