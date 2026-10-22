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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) Önümüzdeki dönem enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi alanlarda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Kaynak: AA