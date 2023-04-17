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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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