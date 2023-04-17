Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır."
Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel