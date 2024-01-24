Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yeni sınır kapılarının açılması konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmak için sınır ticaret merkezleri çalışmaları da devam etmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri çalışmaları sürüyor"
Kaynak: AA / Güncel