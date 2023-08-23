Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız"
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel