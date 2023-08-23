Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız"

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Güncel Haberler

title