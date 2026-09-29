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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi

Kaynak: AA
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