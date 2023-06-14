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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bankacılık sektörümüz zaten güçlü. Bütün mesele finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankacılık sektörümüz zaten güçlü. Bütün mesele finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankacılık sektörümüz zaten güçlü. Bütün mesele finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankacılık sektörümüz zaten güçlü. Bütün mesele finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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