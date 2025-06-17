Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Yeni Direkt Uçuşlar Başlıyor

Yaz sezonunun başlamasıyla farklı destinasyonlara ulaşım imkanlarının arttığı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, 29 Haziran'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a ve 30 Haziran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a direkt uçuşlar başlıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 Ağustos 2024'te resmi açılışı gerçekleştirilen havalimanı, Çukurova bölgesinin turizm ve ticaret potansiyeline katkı sağlayıp kolay ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı dış hatları, Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih kentlerinin yanı sıra Londra, Lefkoşa, Beyrut, Podgorica, Medine, Şarm El-Şeyh, Dubai, Moskova, Üsküp ve Bakü'ye aktarmasız yolculuk fırsatı tanıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'a başlayacak seferlerle Çukurova Uluslararası Havalimanı, 13 ülkede 19 noktaya direkt ulaşım imkanı sunar hale gelecek.

Yeni destinasyonların ilk uçuşları, 29 Haziran'da Amsterdam'a, 30 Haziran'da Tiran'a gerçekleşecek.

"Amacımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı tüm dünyaya tanıtmak"

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, AA muhabirine, bölgenin kalkınmasında lokomotif rol üstlenmeye gayret ettiklerini söyledi.

Havalimanının Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Niğde'ye hizmet vermek üzere inşa edildiğini belirten Oflaz, "Geçen yıl 10 Ağustos'ta açıldık. Sezon sonu açılmıştık ama bunu fırsata çevirip çalışmalarımızı bu bağlamda sürdürdük. Trendimiz yükselerek devam edecek. Amacımız, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı tüm dünyaya tanıtmak. 11 ülkeye uçtuğumuz noktada dünyanın algısının yavaşça buraya yöneldiğini de söyleyebiliriz." diye konuştu.

Oflaz, 1 Haziran'da Makedonya'nın başkenti Üsküp'e, 15 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü seferlerinin başladığını, direkt uçuşlar sayesindeki ulaşım kolaylığının bölgenin turizm ve ticaretine olumlu yansıdığını vurguladı.

"Yolcumuz dünyanın neresine uçmak istiyorsa oraya yolculuk yapabilecek"

Çukurova Uluslararası Havalimanı uçuş ağı seçeneklerinin Amsterdam ve Tiran seferleriyle genişleyeceğini dile getiren Oflaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trendimiz artacak. Yolcumuz Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldiği zaman dünyanın neresine uçmak istiyorsa oraya buradan yolculuk yapabilecek. Bütün yolcularımız gitmek istedikleri yerlere doğrudan uçmak istiyor. Bir tatil planı yaparken A noktasından aktarma yaparak B noktasına ulaşmak yolcularımızı yoruyor. Bizim de amacımız, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan yolcumuzu yormadan, gitmek istedikleri noktaya aktarmasız, direkt uçuşla bağlamak."