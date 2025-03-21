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Çubuk'ta Zabıta Denetimleri Ramazan Bayramı Öncesi Artıyor

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Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde gıda imal ve satış yerlerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş, vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi zabıta denetim yaptı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda imal ve satışını yapan iş yerlerini hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği ve gramaj açısından denetledi.

Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş, bayram dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerini mercek altına aldıklarını söyledi.

Vatandaşların güven içinde alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Karakuş, "Kurallara uyan iş yerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayanlar ise uyarılıp, cezai işlem yapılıyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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