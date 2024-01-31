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Çorum'un Laçin Kaymakamı Kırkdilim Tünellerinde İnceleme Yaptı

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Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Kırkdilim tünellerinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere ziyarette bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Şimşek, beton ve kazı destek çalışmalarının tamamlandığını ve üstyapı çalışmalarının başladığını belirtti.

Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Kırkdilim tünellerinde inceleme yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Şimşek, 4 bin 99 metre uzunluğundaki 3 çift tüp tünelde yürütülen çalışmaları inceledi.

Şimşek ziyarette, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum'da 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinde beton ve kazı destek çalışmaları kısa süre önce tamamlanmış, üstyapı çalışmaları başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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